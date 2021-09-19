انطلاق حملة معا نطمئن سجل الآن لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا بالغربية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا ومساعدتهم فى التسجيل لتلقى اللقاح فى نفس اليوم، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، حيث تفقدا الأتوبيس المتنقل والمخصص لهذا الغرض والذى يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة فى المناطق الأكثر ازدحاماً وتقديم الخدمة للمواطن أينما يكن .

ومن جانبه، أشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة فى توفير الأتوبيس المتنقل وما يقدمه من خدمات تسهل على المواطن عمليتى التسجيل وتلقى اللقاح فى نفس الوقت كونه سيستمر لمدة 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بالإضافة إلى كونه يحوى عدد 30 فردا من فرق التواصل المجتمعى المدربة على أعلى مستوى ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تلقى 3 ملايين مواطن للقاح بنهاية ديسمبر المقبل.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد صرحت فى تدشين الحملة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الحملة ستجوب كافة محافظات الجمهورية حيث تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات اضافية تضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، مؤكدةً أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات فى أسرع وقت، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري.