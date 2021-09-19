انطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظة الإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت محافظة الإسماعيلية أتوبيسات وسيارات وزارة الصحة لفرق التواصل المجتمعى لحملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة وقيادات قطاع الصحة بالإسماعيلية.

وتستهدف حملة "معا نطمئن سجل الآن" التى أطلقها رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة الأربعاء الماضى، تشجيع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، وذلك من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعى المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفورى وتوجيه المواطنين لتلقى اللقاح فى ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تقرر قيام مديرية الصحة ومن خلال الإدارات الصحية التابعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب لانطلاق سيارات وأتوبيسات لحملات مماثلة لفرق التواصل المجتمعى كل فى نطاقه تبدأ من اليوم الاحد بنطاق كل مركز ومدينة وحى لتقوم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة بدأت من ميدان عثمان احمد عثمان بمحافظة الإسماعيلية وتخصيص أتوبيس، فى منطقة عثمان احمد عثمان يضم فريقًا من التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقى اللقاح.

وأضاف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم تجهيز 3 مراكز جديدة بمحافظة الإسماعيلية لتلقى اللقاح وهم مركز شباب الفردوس .. نادى السلام .. نادى الشجرة للمواطنين لتلقى اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إن هناك فرق ستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقى اللقاح حرصا على سلامتهم.

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اننا نستهدف تطعيم 8الاف مواطن يوميا بلقاح مطالباً المواطنين، بالتسجيل والاقبال على تلقى لقاح كورونا.

وأضاف حطب إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون)، فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وناشد “حطب” المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقى اللقاحات، وكذلك مركز تطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

وأضاف حطب، أن هناك مراكز ثابتة لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد فى كل الإدارات الصحية ومراكز الشباب وأمام دور العبادة وفى الميادين، وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى التاسعة مساءً، مؤكدًا استمرار العمل بهذه المراكز بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، المواطنين الاستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بضرورة الإسراع بحجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، تحسبًا لأى موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر المقبلين، والحصول على اللقاح من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، وتيسيرًا على المواطنين سيتم التسجيل بموقع الحصول على اللقاح، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الجميع.

وأشار "حطب"، إلى أن حملات التطعيم فى الإسماعيلية تأتى ضمن توجهات وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من إصابتهم بفيروس كورونا بعد التوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدًا أم الوزارة ناشدت عبر صفحتها الرسمية المواطنين الإبلاغ الفورى على الرقم 15335 فى حال طلب تحصيل أى مبالغ مالية مقابل الحصول على جرعات التطعيم.

وأكد حطب بانه تم التعاون مع المديريات المختلفة بالمحافظة لتطعيم موظفيها كما تم عمل مراكز تطعيم ثابتة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة .



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (1)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (2)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (3)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (4)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (5)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (6)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (7)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (8)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (9)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (15)



محافظ الإسماعيلية يدشن حملة معا نطمئن.. سجل الآن (16)