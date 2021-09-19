الاستخبارات العراقية تدمر وكرا لتنظيم داعش فى الأنبار

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دمرت الاستخبارات العسكرية العراقية وكرا لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان اليوم الأحد - أنه ضمن مهامها لتعقب وملاحقة فلول تنظيم (داعش) الارهابي والوصول الى اوكارهم، واستنادا الى معلومات دقيقة، تمت مداهمة أحد أوكار التنظيم الذي يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية، والاستيلاء على أعتدة وتجهيزات بمنطقة الصكار في صحراء الرطبة بالانبار.

وأشارت إلى أن عناصر الاستخبارات قامت بتدمير الوكر ومحتوياته بالكامل.