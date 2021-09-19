إبداع من نوع خاص.. أحمد حسن شاب يبدع فى الرسم بملح الطعام (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

موهبته وشغفه نحو التميز والاختلاف كان وراء تطويره لنفسه ليكون صاحب بصمة إبداعية بين أقرانه من الفنانين، فهو شاب طمح في التفوق والنجاح من خلال فن الرسم، الذي مثل له السبيل الوحيد للتعبير عن خواطره ومكنوناته الإبداعية، أحمد حسن شاب من قرية مبارك بمركز بني عبيد بالدقهلية حصل على دبلوم زراعة، ولكن حبه لفن الرسم كان سببا في التحاقه بمعهد للديكور ليطور من موهبته ويحقق حلمه في أن يكون فنانا تشكيليا مشهورا.

وقال أحمد لـ"اليوم السابع"، إن بداية علمه بامتلاكه لموهبة الرسم كانت في عمر السادسة، عندما رسم شجرة على حائط غرفته وأعجبت بها أخته، فبدأت تدعمه وتوفر له كافة مستلزمات الرسم من دفاتر وألوان حتى يعبر عن إبداعه ولمساته الفنية.

وأضاف أحمد، أنه مع مرور الوقت بدأ يطور من نفسه في الرسم بالتجربة والتدريب الذاتي حتى بدأ يشعر كل من حوله بأنه يمتلك طاقة فنية كبيرة تستحق التطوير والاهتمام.

وقال أحمد، إنه كان يطمح دوما في التميز والاختلاف، وأن يقدم فنا مختلفا عن غيره من الرسامين، ولذلك كان يطور من نفسه وقدراته الفنية، حيث بدأ الرسم بالرصاص ثم طور من نفسه ليرسم بالفحم والعسل وملح الطعام.