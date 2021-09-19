أخبار مصر..الرئيس السيسي يوجه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

تعرف على آليات دعم البنك الدولى لمصر للحد من التلوث وحماية البيئة

برزت دراسات حديثة، التأثير السلبي للتلوث على النمو، موضحة أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

وبحسب البنك الدولى فقد بدأت مصر استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50%، حيث أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

الحكومة تنفى فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقى مكالمات التليفون

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل

القوى العاملة: إلغاء فحوصات كورونا لدخول أبوظبى بدءا من اليوم

كشف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى السفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات حدثت إجراءات دخول إمارة أبوظبي من داخل الدولة واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول من اليوم 19 سبتمبر 2021.

محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا

أعلن الجهاز الغنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائى منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

القائمة المبدئية تضم كلاً من:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).

اختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى (بطليموس2021) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بأحد القواعد العسكرية بدولة قبرص، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين .

فان دام يرد على تحدى هنيدى لمباراة عند سفح الهرم.. والأخير: أتينا من قعر الجحيم

اشتعلت المعركة الكوميدية بين النجم العالمى فان دام، والنجم محمد هنيدى، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إعلان هنيدى تحديه لـ"فان دام" في مباراة قتالية تجمعه معه تحت سفح الهرم، وكان آخر فصولها بعد رد فان دام، على تحدى هنيدي قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟".

دي خيا يقود مانشستر يونايتد لفوز غالٍ على وست هام بالدوري الإنجليزي.. فيديو

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزاً غالياً على وست هام بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الإنجليزي، على استاد "لندن الأولمبي".

سقوط طائرتين عاموديتين للجيش الليبى جنوب شرق بنغازى ومصرع طاقم إحداهما

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، العميد ميلود الزوي، سقوط عدد طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو الليبي، بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، مؤكدا مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

"

قمر الحصاد" البدر الأخير بفصل الصيف يزين سماء مصر غدا

يرصد القمر البدر لشهر صفر 1443 غدا الإثنين 20 سبتمبر 2021 وهو البدر الأخير في فصل الصيف ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه استخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب الى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الارضية.

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا بعد الإحلال والتجديد والصيانة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و مسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا ، منها (173) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 23 ) مسجدًا صيانة وترميمًا

إذاعة تونسية: قيس سعيد يتصدر اتجاهات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ90.1%

تصدر رئيس تونس قيس سعيد، اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ90.1 بالمائة، وفق الباروماتر السياسي لمؤسسة سيجما، إحدى المؤسسات المتخصصة في استطلاعات الرأي بتونس، نقلا عن إذاعة شمس التونسية .

وقد احتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة الثانية في نوايا التصويت بـ2.3 %، يليها الصحفي والكاتب التونسى الصافي سعيد بـ1.5 بالمائة.