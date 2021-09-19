"أوقاف مطروح": افتتاح 44 مسجدا بـ 68 مليون جنيه خلال الـ 6 أعوام الماضية

مطروح – حسن مشالى

أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً، خلال السنوات الأخيرة، لجهود إعمار المساجد، من خلال إنشاء مساجد جديدة وإحلال وإعادة إنشاء المساجد القديمة، إلى جانب أعمال الصيانة المستمرة للمساجد التي تحتاج لتطوير، وأنه تم افتتاح 44 مسجدا في مناطق مختلفة على مستوى محافظة مطروح، بتمويل من وزارة الأوقاف، لأعمال إحلال وتجديد وإعادة إنشاء وإنشاء مساجد جديدة خلال الـ 6 أعوام الأخيرة، إلى جانب عدد كبير من المساجد التي تم تمويلها بالجهود الذاتية والمجتمعية، تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.

وأوضح " عبد البصير " أنه خلال عام 2014 تم افتتاح 8 مساجد بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين و 500 ألف جنيه، بمناطق مركز الضبعة، وقرية سيدي حنيش، وحي الزهور بالكيلو 4، ومركز سيدي براني، ومركز الحمام، ومدينة مرسى مطروح، ومنطقة أبو تمر، وأبو مرقيق.

وشهد عام 2015 افتتاح 5 مساجد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بمناطق، قرية زاوية العوامة، وقرية القصر، ومركز الحمام، ومرسى مطروح، وقرية سواني جابر في الضبعة.

وفي عام 2016 تم افتتاح 7 مساجد بتكلفة 6 ملايين و 900 ألف جنيه، في مناطق السلوم، وقرية أبو لهو الجنوبي، وقرية الزيات، ومنطقة الشيخ عطيوة في مدينة مرسى مطروح، وقرية أبو لهو بحري، ومركز سيدي براني، ومدينة مرسى مطروح.

كما شهد عام 2017 افتتاح مسجد أبو بكر الصديق في قرية الجراولة، بتكلفة 2 مليون و 524 ألف جنيه.

وافتتاح 8 مساجد خلال عام 2018، بتكلفة إجمالية 8 ملايين و 400 ألف، في مناطق، قرية القصر، وقرية حسنبك في مركز الضبعة، ومدينة سيوة، ومدينة السلوم، وبهي الدين في سيوة، ومسجد أبو بكر الصديق في واحة سيوة، ونور الإسلام في السلوم، وقرية الضوايا بمركز النجيلة.

وشهد عام 2019 افتتاح، 4 مساجد، بتكلفة 14 مليون و800 ألف جنيه، وهي مسجد في مركز مرسى مطروح، و 3 مساجد في مركز الحمام.

وافتتاح 4 مساجد عام 2020 بتكلفة 9 ملايين و 30 ألف جنيه، في مراكز الحمام والضبعة، و سيدي براني والضبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن العام الجاري، شهد افتتاح 7 مساجد حتى الآن، بتكلفة إجمالية 15 مليون و 300 ألف جنيه، في مراكز ومدن وقرى مطروح والعلمين وسيوة، وذلك بتمويل من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي افتتحها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تم تمويلها بالجهود الذاتية من خلال المشاركة الاجتماعية، وإشراف مديرية أوقاف مطروح عليها، إضافة إلى تجديد فرش جميع المساجد الأخرى وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل مستمر.



افتتاح مساجد جديدة بمحافظة مطروح



افتتاح مساجد جديدة بمحافظة مطروح



افتتاح مساجد جديدة بواحة سيوة في محافظة مطروح



افتتاح مساجد جديدة في مطروح