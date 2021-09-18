محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى القاصد بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

تابع ظهر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة واصلاحات كوبرى القاصد بنطاق حى غرب بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات، يأتى هذا فى إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حى غرب شبين الكوم .

وأشار مسئولى الشركة المنفذة تحت اشراف وزراة الرى أنه جارى حالياً تغيير الأجزاء المتهالكة من الكوبرى وتركيب بلاطات خرسانية لتتحمل عبور السيارات الثقيلة، كما سيتم اقامة حاجز معدنى يمنع مرور السيارات التى تزيد حملتها عن 30 طن مما يساعد على استمرار عمله بكفاءة لمدة اطول .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء للانتهاء من كافة الأعمال نهاية الأسبوع الجارى ، موجهاً بإزالة كافة المعوقات والتنسيق الكامل مع إدارة المرور بشأن عبور السيارات ولإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوى وهام لمدينة شبين الكوم .

وعقب تفقده لكوبرى القاصد بشبين الكوم سيقوم محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة الشهداء يتفقد خلالها إنشاء سوق حضارى وحديقة الطفل بمدينة الشهداء والأعمال الإنشائية بالمجمع التنموى والزراعى بساحل الجوابر ، بالاضافة الى الإعمال الإنشائية لجناح بمدرسة الشهيد شوقى الفقى ( إحلال جزئى ) والمجمع التنموى بدراجيل ، وكذا تبطين ترعة دناصور وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى بقرى المركز .