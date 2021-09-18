رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يضبط شخصين قاما بالبناء المخالف

المنوفية - محمود شاكر

قام سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة بضبط 2 من المواطنين بشارع محمد فريد بمدينة أشمون يقومون بالبناء المخالف لتراخيص الاشتراطات الجديدة، و يأتى ذلك فى إطار الجولات المستمرة لمتابعة سير الأعمال والمشروعات التى تتم بأشمون والوحدات المحلية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم ضبط المتهم الأول يقوم ببناء الدور الرابع العلوى بدون ترخيص من الجهة المختصة، والأخر يقوم باستئناف أعمال بناء مرخصة دون موافقة اللجنة العليا لمراجعة الترخيص الخاص به قبل البدء فى أعمال البناء، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير محضر إيقاف الأعمال وأخطار مركز شرطة أشمون بذلك.

وأكد سرور أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة أشمون وإيقافها فى المهد حفاظاً على الصالح العام.



بناء مخالف



جانبب من الاعمال