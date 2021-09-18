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جهاز حماية المستهلك: نسبة التخفيضات بمعرض "أهلا مدارس" لن تقل عن 25%

السبت، 18 سبتمبر 2021 06:31 م
جهاز حماية المستهلك: نسبة التخفيضات بمعرض "أهلا مدارس" لن تقل عن 25%
ماجد تمراز

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قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض أهلا مدارس بدأ يوم الخميس الماضي، بعد افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وهو ما يؤكد دعم الدولة لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذا العام عام انتظام بالمدارس وكان هناك حرص شديد من الدولة على تقديم الدعم الكامل لأولياء الأمور.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، "الخصومات لن تقل عن 25% خلال معرض أهلا مدارس، والأسعار أقل بـ 25% من الأسعار التي تباع بها هذه المنتجات بالجملة مثل محلات الفجالة، وكان هناك توجيه من وزير التموين وتحدث إلى القائمين على المعرض، لتعريفهم بأهمية المعرض".
 
وتابع: "رئيس الوزراء أثنى على المنتج المصري الذي يمثل 75% من إجمالي المنتجات المعروضة، وهو منتج عالي الجودة يتم تصديره للخارج، ورئيس الوزراء قال لنا إنه يرغب أن تكون نسبة المنتج المصري العام القادم 100%".

حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

معرض اهلا مدارس

العام الدراسى

الأدوات المدرسية

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