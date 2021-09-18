اليوم.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

بدأت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، اليوم السبت، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، الأغنام، والماعز، والترقيم والتسجيل، بكافة مراكز ومدن المحافظة وتستمر لمدة شهر.

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية والتى يصل عددها إلى 105 وحدة، والقرى وتوابعها، بمختلف أنحاء المحافظة.