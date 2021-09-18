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الصحة: تطعيم 2.4 مليون موظف بالجهاز الإدارى.. و14.9 مليون سجلوا لتلقى اللقاح

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:17 ص
الصحة: تطعيم 2.4 مليون موظف بالجهاز الإدارى.. و14.9 مليون سجلوا لتلقى اللقاح تطعيم لقاح كورونا
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى قوافل التطعيم الموجهة للمشروعات القومية والدواوين الحكومية والجهاز الإدارية بالدولة.
 
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "انتهينا من تطعيم 2.4 مليون من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتبقى مليون، وخلال أيام كل موظفي الدولة سيجرى تطعيمهم بالكامل، وهذا الأمر ينطبق على كل المستويات، حيث جرى قطع شوط كبير في تطعيم العاملين بقطاع التعليم، والجامعات تم توفير مليون جرعة تسلمتها للجامعات، وسيجرى توفير مليون أخرى، ونستغل أن لدينا تدفقات عديدة من التطعيمات".
 
وقال: "يوم 24 سبتمبر سنستقبل أول دفعة من لقاح فايزر "مليون 612 ألف جرعة"، ومصر تعاقدت بالتعاون بيننا وبين اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية على تحسين الأوضاع التخزينية، وهى 1000 ثلاجة للحفظ هدية لمصر، والهدف حفظ التطعيمات بشكل عام ومنها لقاحات كورونا، وخلال الأسبوع المقبل من المقرر أن تصل لنا من 3.5 مليون لـ4 مليون جرعة استرازينيكا".
 
وتابع: "هناك 14.9 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح على الموقع، وتم إرسال رسائل فعلية لـ12 مليون منهم، وجرعات التطعيم التي خرجت 13.4 مليون جرعة جرى استخدامها في عملية التطعيم".
 
وقال: "عدد كبير من المواطنين سجل ولم تصله رسالة باللقاح، وجرى حصر هذه الاعداد ووزيرة الصحة وجهت بإرسال رسائل لهم جميعاً، وتم إرسال لجزء منهم، ومن المقرر إرسال الرسائل للباقي اليوم، وهم حوالي مليون رسالة، سيجرى توجيهها لـ157 مركزا المخصصة للسفر، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء منها".

وأضاف: "خلال يومين جرى تسجيل حوالي 10 آلاف مواطن ضمن حملة "معا نطمئن" منذ انطلاقها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهناك قوافل متحركة في المحافظات".

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