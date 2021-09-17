تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد بدمياط ..صور

دمياط - معتز الشربينى

نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على مدار هذا الأسبوع للتأكد من الالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمجابهة كورونا.

وأسفرت تلك الحملات التى تضمنت المرور على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية عن رصد عدد من المخالفات للتدابير الوقائية ومواعيد الغلق وقيام بعض المقاهى والكافيتريات بتقديم شيشة للمواطنين، وأيضاً عدم ارتداء الكمامة الواقية، حيث تم غلق وتشميع المنشآت المخالفة وفرض غرامة فورية على المخالفين.

وبالتوازى مع تلك الجهود واستعدادًا للعام الدراسى الجديد، جارِ تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير للمدارس وفقاً للمعايير والاشتراطات الخاصة بذلك، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



تعقيم الفصول