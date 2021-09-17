اليوم السابع
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افتتاح معرض الكتاب السنوى بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ..فيديو

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 10:28 م
افتتاح معرض الكتاب السنوى بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ..فيديو
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، معرض الإسكندرية للكتاب بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والذي يقام للعام الخامس على التوالى في بهو الكنيسة المرقسية.

وخلال الافتتاح؛ أكد المحافظ علي التأثير والمردود الإيجابي الذي تقدمه معارض الكتاب لخدمة المجتمع المصري، ورفع الوعي الثقافي والمعرفي لديه، مشيراً إلى استعداد المحافظة وحرصها على تقديم كامل الدعم لنشر الثقافة والفنون الهادفة إلي النشء لتوجيه الأجيال الصاعدة إلى الأفكار الإيجابية البناءة.

 

وتفقد المحافظ ووزيرة الثقافة أجنحة وأقسام معرض الكتاب، مشيدين بعدد الإصدارات في دور النشر المختلفة، والتي تقدر بالمئات من مختلف ثقافات المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية.


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