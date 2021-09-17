أهالى قرية أبو رقبة يحكون ذكريات وأسرار لأول مرة عن الراحل محمود العربى‎.. لايف

المنوفية - محمد فتحي

أجرى اليوم السابع بثًا مباشرًا من أمام قبر الراحل محمود العربى فى يوم رد الجميل من أهالى قرية أبو رقبة بالمنوفية وقراءة القرآن على الراحل.

قال أحمد عبد الباري، إن الراحل محمود العربى نحتسبه من الصالحين فلم تلهيه التجارة عن ذكر الله، وهذا التجمع من حملة كتاب الله يهتفون بالدعوات للراحل العربى وتأثروا بوفاته، وكان يشجعهم على حفظ القرآن الكريم والجلوس مع الأطفال ولاسيما حفظة القرآن الكريم.

وأوضح عيد عبد السلام، أن سمعة الراحل محمود العربى يعرفها الجميع، ففتح العديد من المنازل واستطاع أن يساعد العديد من اليتامى والمحتاجين من أبناء قرية أبو رقبة، مضيفًا أن أهالى القرية لن يستطيعوا رد الجميل الحقيقى للراحل محمود العربي.

وأشار عبد السلام، إلى أن فى كل أنحاء الجمهورية مؤسسة للعربي، وكذلك مكتب تحفيظ القرآن والمعاهد الأزهرية وهو أسطورة يعتبر مثل الشيخ الشعراوي، واهتم كثيرًا بحفظ القرآن الكريم وأسس المؤسسة فى عام 2000 لحفظ القرآن الكريم.