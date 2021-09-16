سقوط دجال بأسيوط زعم قدرته على جلب الحبيب وفك المربوط اون لاين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج على مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) بنشر العديد من المشاركات على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة لحل كافة الأزمات .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته ( 2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المشار إليها وإدارته للصفحة المشار إليها ، كما إضطلع بإنشاء صفحة أخرى على ذات الموقع وحسابين على تطبيق "الواتس آب- إيمو" ، كذا وجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه التى تشير إلى قيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانياً وحل مشكلاتهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه على النحو المشار إليه ، بقصد تحقيق مكاسب مالية والتى قام بإنفاقها على متطلباته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.