حكومة لبنان تقر البيان الوزارى استعدادا لعرضه على البرلمان

إيمان حنا

أقرت حكومة لبنان الجديدة البيان الوزارى فى ختام جلسة مجلس الوزراء التى عقدت اليوم القصر الرئاسى فى بعبدا، استعدادا لعرضه على البرلمان فى جلسة من المقرر عقدها قريبا لتنال الحكومة الثقة ومن ثم تبدأ عملها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وأكد جورج قرداحى وزير الإعلام اللبنانى أنه لم يتم إجراء سوى تعديلات طفيفة على البيان قبل إقراره.

وقد بحثت اللجنة الحكومية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، فى وقت سابق، عددا من ملاحظات الوزراء على مشروع البيان المرتقب لطرحه على مجلس النواب من أجل نيل الثقة التي تؤهل الحكومة لممارسة كافة صلاحياتها الدستورية.

ووفق ما أعلن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، الاثنين الماضى، من قصر بعبدا الرئاسى فإن البيان سيتضمن مجموعة من الأطر في مقدمها خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي واستكمال وتنفيذ خطة للكهرباء .

والمضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأٍساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.

تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها.

وإقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي (لتحفيز القطاعات الانتاجية).

والعمل على عودة النازحين السوريين، ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري، واستكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة.استكمال وتنفيذ خطة للكهرباء.