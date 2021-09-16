حكومة لبنان تعقد ثانى اجتماعاتها اليوم لإقرار البيان تمهيدا لعرضه على البرلمان

إيمان حنا

تجتمع الحكومة اللبنانية مساء اليوم الخميس، بقصر الرئاسة بعبدا لمناقشة مسودة البيان الوزاري وإقراره تمهيدا لمناقشة البيان أمام مجلس النواب فى جلسة تعقد قريبا لتنال الحكومة الثقة بعد الحصول على أكثر من 50% من أصوات البرلمان.

وقد أنجزت اللجنة المشكلة لصياغة البيان الوزارى عملها فى خلال ثلاثة أيام فقط، وتوصلت إلى مسودة توافقية بين أعضاءها الـ12 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك فى سابقة هي الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية أن يتم إنجاز البيان الوزاري خلال 3 أيام فقط.

وانتهى أغلب وزراء الحكومة الجديدة من عمليات التسليم والتسلم، وكانت أولى جلسات مجلس وزراء لبنان الجديد قد عقدت الإثنين الماضى فى قصر الرئئاسة برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون وحضور رئيس البرلمان نبيه برى، وعقد اجتماع ثلاثى ضم الرئيس عون ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة الجدية نجيب ميقاتى، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزارى للحكومة الجديدة على أن تنتهى الللجنة من عملها فى غضون 3 أيام.

وخلال اجتماع الحكومة الجديدة أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون قائلا: "إننا أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، والمطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الاوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض، مشددا على أن على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين".