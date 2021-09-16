اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين التزام مصر تجاه أمن الخليج

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يؤكد ملك البحرين التزام مصر تجاه أمن الخليج.. حمد بن عيسى يشيد بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للاستقرار.. ويؤكد: ندعم القاهرة والخرطوم وحقوقهما المشروعة وأمنهما المائى فى نهر النيل.. توافق مصرى بحرينى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة.

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ـ الرئيس السيسى يؤكد ملك البحرين التزام مصر تجاه أمن الخليج.. حمد بن عيسى يشيد بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للاستقرار.. ويؤكد: ندعم القاهرة والخرطوم وحقوقهما المشروعة وأمنهما المائى فى نهر النيل.. توافق مصرى بحرينى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة





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ـ الرئيس السيسى يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقصر الاتحادية ويؤكد: مصر ترفض كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.. الرئيس: مصر تولى أولوية قصوى لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها الدبيبة: نتطلع للارتقاء بالعالقات ونقل الخبرات المصرية فى إعادة الإعمار والتنمية.. اللجنة العليا المصرية الليبية توقع اتفاقيات تعاون جديدة فى الدورة الحادية عشرة

ـ الإعلام صوت المصريين.. والرئيس الأب يستجيب.. الرئيس السيسى تابع مئات من النماذج المكافحة عبر وسائل الإعلام ويوجه بتوفير حياة كريمة لهم



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ـ وفق جدول زمنى محدد وضمانات كافية.. تأكيد مصرى كونغولى على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة



