المشدد 3 سنوات لصاحب مقهى بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، صاحب مقهى حضوريا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى مدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3356 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى عاشور، ضابط بالمكافحة، وبالتنسيق مع الرائد أحمد فخرى العزازى، من فرع المكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، من ضبط "محمد م س ع" 30 عاما، صاحب مقهى، مقيم مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.