القوى العاملة: تعيين 26 شاباً.. والتفتيش على 141 منشأة بشمال سيناء

كتب: أية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 29 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 166 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و 13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 141 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل ، وتلقى 4 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 7 منشآت يعمل بها 2047 عاملا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد الأقارب لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف منحتي مولود لـ لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه ، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 529 عاملاً .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.