العربيه للتصنيع ومعهد تكنولوجيا السيارات يتعاونان فى دعم المشروعات البحثية

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقا لرؤية مصر 2030، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة.

وأشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى بالمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة، مشيرا أن المعهد يتبني رؤيا متكاملة للبحث العلمى من مختلف المجالات الهندسية والعلمية، كما يعمل المعهد العالي للهندسة علي توطين التكنولوجيا بالدولة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

وحول جوانب البروتوكول، أوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة و فى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالمعهد ، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المعهد العالي للهندسة لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

وفي سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التصنيعية لتلبية كافة احتياجات المعهد في مجالات السيارات والاستخدام النظيف للطاقة وتطبيق التكنولوجيات البيئية في مجال الإنتاج الصناعي، والطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب الدكتور" يسري الهلالي "رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة عن ثقته فى نجاح هذا التعاون، وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.