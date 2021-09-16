كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت استخبارات الدفاع الأمريكية، قالت إن تنظيم القاعدة سيبدأ بتهديد أمريكا من أفغانستان خلال عام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وأشارت استخبارات الدفاع الأمريكية، إلى مؤشرات على تحرك لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن البنتاجون يراجع جدوله الزمني لإمكانية عودة القاعدة إلى أفغانستان.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال إن القادة العسكريين الأمريكيين أوصلوا في الساعات الماضية إنذارات واشنطن إلى حركة طالبان، بضرورة عدم التعامل مع تنظيم القاعدة، أو توفير أى مساعدة أو دعم له.