الجيزة تجهز 803 معدة وتطهر 1708 بالوعة صرف استعدادا للأمطار

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتي أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفورى مع هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن .





وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب 203 سيارة ومعدة من خلال استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجة لذلك ليصل الإجمالى العام الي 803 سيارة ومعدة.

كما أكد المحافظ، أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ1708 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود .

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الجيزة، بتشكيل لجان مشتركة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار و بالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مع الأعتماد الفورى للمقررات المالية الخاصة بالشفاطات والمعدات الجديدة لضمها للخدمة بالأحياء والمراكز، مشددا على شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مؤكدا علي ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشأت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات تجنباً لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة، على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

كما كلف المحافظ، مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافى منها لتحقيق الإكتفاء بكل قطاع .

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لخطط عمل كافه الجهات المعنية للوقوف على إستعدادات كلاً منها حيث إطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الإستراتيجى اللازم لسد احتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتى الصحة والتموين والتى أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات بإحتياجاتها والتى تشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وممثلي الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء والمراكز والمديريات وممثلي أجهزة وشركات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات .