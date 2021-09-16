ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3898 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 4109 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، المصرية للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية 3375 سهم، 87801 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال 888 سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 34750 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، تعليم لخدمات الإدارة 1500 سهم، 40 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.875 مليون سهم خزينة بسعر 1.8863 جنيه بنسبة 0.169%، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، مضيفةً أنها تكتفي بما تم شرائه وبلغ 15.4 مليون سهم خزينة من أصل كمية 20 مليون سهم.

وأعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 52011 سهم بسعر 30.479 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.04% إلى 4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"، تحقيق إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 656.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.7 مليون جنيه مقارنة مع 26.9 مليون جنيه بنسبة نمو 174%.

في سياق منفصل أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، موافقة البنك المركزي المصري على انضمام محمد محمود بدير كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك ممثلًا عن المساهم الرئيسي بنك قطر الوطني.