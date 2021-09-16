تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2433 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4365 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3862 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية 3375 سهم، 87801 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال 888 سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 34750 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، تعليم لخدمات الإدارة 1500 سهم، 40 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.875 مليون سهم خزينة بسعر 1.8863 جنيه بنسبة 0.169%، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، مضيفةً أنها تكتفي بما تم شرائه وبلغ 15.4 مليون سهم خزينة من أصل كمية 20 مليون سهم.

وأعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 52011 سهم بسعر 30.479 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.04% إلى 4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.