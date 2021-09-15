أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-9-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أم بي للهندسة، العالمية للاستثمار والتنمية، البدر للبلاستيك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 9.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، 86.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 75.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2429 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4353 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 4021 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 5 آلاف سهم، 987.1 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 250 ألف سهم، 81 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 28514 سهم، 258.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 23270 سهم، 1829 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمتوسط سعر 1.9 جنيه للسهم، بنسبة 0.045%.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الاقفال على سهمي رواد السياحة- رواد وبي أي جي للتجارة والاستثمار خلال جلسة تداول اليوم 15 سبتمبر.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 73.39%.

مصر للمقاصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض التظلم المقدم من 3 مرشحين لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وهم محمد عبد السلام ومدحت نافع وأحمد سعد.

وفي نفس السياق أعلنت شركة مصر للمقاصة ولإيداع والقيد المركزي، اعتذار كلاً من أحمد عبد الحليم العروسي، وشاهيناز نبيل فودة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الشركة دورة جديدة.