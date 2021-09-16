اتحاد مقاولى البناء: فرص كبيرة متاحة للشركات المصرية للاستثمار بإفريقيا

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ملتقى بناة مصر فرصة مهمة لتحديد كل الآليات المتعلقة بقدرة الشركات على الاستثمار والتنمية فى الدول الإفريقية والعربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يدعم القطاع الخاص للمساهمة فى البناء والتنمية بالشراكة مع الحكومة، وأن مصر تساهم بنسبة كبيرة فى إعادة إعمار قطاع غزة بعد التدمير الذى حدث بسبب القصف من جيش الاحتلال".

وتابع: "شركات مصرية فى ليبيا تعمل بطريق يربط الشرق والغرب وتطوير المطارات الليبية وربط دول الجوار مع ليبيا ومصر، وأن هناك فرص كبيرة متاحة للشركات المصرية للاستثمار فى الدول الإفريقية ودول إعادة الإعمار".