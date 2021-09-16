اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد مقاولى البناء: فرص كبيرة متاحة للشركات المصرية للاستثمار بإفريقيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:23 م
اتحاد مقاولى البناء: فرص كبيرة متاحة للشركات المصرية للاستثمار بإفريقيا أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ملتقى بناة مصر فرصة مهمة لتحديد كل الآليات المتعلقة بقدرة الشركات على الاستثمار والتنمية فى الدول الإفريقية والعربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يدعم القطاع الخاص للمساهمة فى البناء والتنمية بالشراكة مع الحكومة، وأن مصر تساهم بنسبة كبيرة فى إعادة إعمار قطاع غزة بعد التدمير الذى حدث بسبب القصف من جيش الاحتلال".

وتابع: "شركات مصرية فى ليبيا تعمل بطريق يربط الشرق والغرب وتطوير المطارات الليبية وربط دول الجوار مع ليبيا ومصر، وأن هناك فرص كبيرة متاحة للشركات المصرية للاستثمار فى الدول الإفريقية ودول إعادة الإعمار".


مقاولى التشييد والبناء

الشركات المصرية

الاستثمار

الدول الافريقية

محمد سامى سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول ملتقى بناة مصر 2021 "فيديو"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:00 ص

رئيس الوزراء يطلق ملتقى "بناة مصر".. تجربة مصر فى مجال الإسكان استثنائية وفريدة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:33 م

أخبار مصر.. مصطفى مدبولى يطلق ملتقى "بناة مصر" ويعلن التوجه الرئاسى لـ"قمة دولية للبنية التحتية"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:05 م

خلال كلمته بافتتاح ملتقى " بناة مصر".. رئيس الوزراء: ما تحقق فى مصر بقطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بالسنوات السبع الماضية إعجاز بكل المقاييس.. والرئيس سيعلن عن إطلاق "قمة مصر الدولية للبنية التحتية"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:54 م

تكريم الراحلين حسب الله الكفراوى وحسين صبور خلال ملتقى بناة مصر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة