إمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع للاستمرار فى صرف مقررات سبتمبر ببطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستمرار فى صرف مقررات تموين شهر سبتمبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات التابعة للوزارة بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.



وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.