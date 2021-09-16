أسعار العملات اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك

كتب: سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 16-9-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف اليورو ، مسجلا 18.43 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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