كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم، الأربعاء 15-9-2021، أمام الجنيه ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه، 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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