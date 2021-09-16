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أسعار الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك دولار
كتبت: سماح حمدى

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واصل سعر الدولار استقراره لليوم الخامس على التوالى الموافق 16-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى بنكى الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك الأسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات بالبنوك المصرية.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.
 

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