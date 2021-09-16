أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المصرية لنظم التعليم الحديثة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.32%، والعرب على 4.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنييه، 11.3 مليون جنيه، 146.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، 931.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 7.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.09%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 13.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.149 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 70.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 25.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.