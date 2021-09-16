اليوم السابع
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بجلسة ختام الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة بنسبة 1.4% ليهبط أدنى مستوى 11 ألف نقطة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:47 م
تراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة بنسبة 1.4% ليهبط أدنى مستوى 11 ألف نقطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة.
 

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