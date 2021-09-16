أخبار البورصة اليوم الخميس 16-9-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-9-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المصرية لنظم التعليم الحديثة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.32%، والعرب على 4.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنييه، 11.3 مليون جنيه، 146.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، 931.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية 3375 سهم، 87801 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية 3375 سهم، 87801 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال 888 سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 34750 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، تعليم لخدمات الإدارة 1500 سهم، 40 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.875 مليون سهم خزينة بسعر 1.8863 جنيه بنسبة 0.169%، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، مضيفةً أنها تكتفي بما تم شرائه وبلغ 15.4 مليون سهم خزينة من أصل كمية 20 مليون سهم.

وأعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 52011 سهم بسعر 30.479 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.04% إلى 4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.



أيكون أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"، تحقيق إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 656.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.7 مليون جنيه مقارنة مع 26.9 مليون جنيه بنسبة نمو 174%.