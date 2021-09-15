اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبى فرنسا.. فيديو

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:57 م
فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبى فرنسا.. فيديو فيضانات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن عمال الطوارئ فى جنوب فرنسا من إنقاذ مئات الأشخاص بعد أن حولت فيضانات مفاجئة طرقا وحقولا إلى أنهار وبحيرات.

وأفادت وكالة الطوارئ فى بلدة غارد، حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  بأن "رجال الإنقاذ يبحثون عن شخص واحد على الأقل بعد تلقيها معلومات تفيد بأنه مفقود عقب فيضانات مساء أمس الثلاثاء، حيث شكلت الأمطار الغزيرة تهديدا للمنطقة اليوم الأربعاء.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، إلا أن السلطات المحلية أوضحت أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه، فيما أكدت خدمة الطوارئ الإقليمية أن شخصا صعقته الكهرباء، لكنه نجا.

بالإضافة إلى ما سبق، تسببت المياه المتدفقة بانهيار سقف متجر.

من جانبهم، قال سكان تم إجلاؤهم من مخيم، إنهم "شاهدوا المياه تتدفق نحو خيمهم".

وعملت السلطات الفرنسية على حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.

 


فيضانات

فرنسا

فيضانات فرنسا

فيضانات تضرب فرنسا

اخبار فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة