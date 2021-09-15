ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالطالبية ورفع 175 إشغال بالبدرشين وأبو النمرس

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت أجهزة حى الطالبية، بالجيزة، بالتعاون بين الإدارات الصحية والبيئة والطب البيطرى ومديرية ومباحث التموين وشرطة المرافق من ضبط 500 كيلو لحوم ومصنعاتها، فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجات لحفظ اللحوم قبل طرحها للمواطنين، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمتابعة من أشرف تامر رئيس حى الطالبية.



وفى السياق شنت محافظة الجيزة من خلال مراكز ابو النمرس والبدرشين حملات رفع للإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط وإزالة أي معوقات للطريق .



وشن مركز ومدينة أبو النمرس حملة اشغالات مكبرة بشارع احمد بدوى وطريق المركز أسفرت عن مصادرة 125 حالة إشغال تم مصادرتها وإيداعها مخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس المركز .



كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع 40 حالة إشغال من شوارع عمرو بن العاص والمزلقان بمتابعة من محمود زين رئيس المركز .











