اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:00 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: رسائل فورية لتحديد موعد تطعيم كورونا لمن لم تصلهم رسالة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: رسائل فورية لتحديد موعد تطعيم كورونا لمن لم تصلهم رسالة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

التعليم العالى تعلن بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت

السبت أولى جلسات محاكمة "طبيب اسجد للكلب" وآخرين لاتهامهم بالتنمر على ممرض

الصحة تكشف خريطة حملة سجل الآن بالمحافظات لتشجيع المواطنين على لقاح كورونا

الصحة: رسائل فورية لتحديد موعد تطعيم كورونا لمن لم تصلهم رسالة

السياحة والآثار: افتتاح قصر محمد على بشبرا خلال الربع الأخير من 2021

الصحة: 84.1 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

غدا.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الصحة: تسلمنا مليون جرعة من لقاح سينوفاك من الصين السبت الماضى

الكهرباء: 600 مليون جنيه زيادة فى إيرادات هيئة الطاقة المتجددة لأول مرة

الطيران المدنى: توسعات بمطار سفنكس لخدمة المتحف الكبير

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية للتنمية المستدامة وليس مجرد نقل مقرات حكومية

البيئة تعلن بدء منظومة مواجهة السحابة السوداء بالتعاون مع عدة وزارات

التعليم العالى تعلن ترشيح 14800طالب وافد بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

القوى العاملة: تعيين 1754 شابا منهم 21 من ذوى الهمم بالبحيرة


التعليم العالى

وزاره التعليم العالى

الدبلومات الفنيه

الشهادات الفنيه

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

اخبار مصر

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