اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 1754 شابا منهم 21 من ذوى الهمم بالبحيرة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:33 م
القوى العاملة: تعيين 1754 شابا منهم 21 من ذوى الهمم بالبحيرة وزارة القوى العاملة
كتب: أية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1754 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبى العمل، وتوفير 208 فرصة عمل، فضلاً عن إستخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالى 32 ألف جنيه، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال اغسطس الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 571 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً، و إحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة.


القوى العامله

اخبار القوى العامله

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوى العاملة بالإسكندرية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:27 ص

القوى العاملة: تعيين 1151 شابا بينهم 6 من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:14 ص

القوى العاملة: تحصيل 411 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:12 ص

القوى العاملة: التفتيش على 193 منشأة وغلق 14 أخرى مخالفة فى دمياط

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:11 م

القوى العاملة: تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:05 م

القوى العاملة: تحصيل 892 ألف جنيه مستحقات مصرى وافته المنية بالرياض

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة