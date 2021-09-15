القوى العاملة: تعيين 1754 شابا منهم 21 من ذوى الهمم بالبحيرة

كتب: أية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1754 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبى العمل، وتوفير 208 فرصة عمل، فضلاً عن إستخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالى 32 ألف جنيه، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال اغسطس الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 571 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً، و إحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة.