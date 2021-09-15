جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1048 طالبا وطالبة بلقاح كورونا حتى الآن

كتب لؤى على

صرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن ، رابع أيام التطعيم، شهد إقبالًا من منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح حتى غلق باب نقاط التطعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بلغ 1048 طالبًا وطالبة.

وأوضح صديق أن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ بداية التطعيم السبت الماضي، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يتابع سير العمل بنقاط التطعيم بصفة شخصية على مدار اليوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميًّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب صديق بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار (جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد استلام الرسالة إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.