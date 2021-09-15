اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1048 طالبا وطالبة بلقاح كورونا حتى الآن

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:55 ص
جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1048 طالبا وطالبة بلقاح كورونا حتى الآن جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن ، رابع أيام التطعيم، شهد إقبالًا من منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح حتى غلق باب نقاط التطعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بلغ 1048 طالبًا وطالبة.

وأوضح صديق أن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ  بداية التطعيم السبت الماضي، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يتابع سير العمل بنقاط التطعيم بصفة شخصية على مدار اليوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميًّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب صديق  بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار (جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد استلام الرسالة إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

 

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

فيروس كورونا

تطعيم كورونا

جامعة الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبى الجامعة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:01 م

الأوقاف تنظم زيارة لأئمة وواعظات السودان لمسجد الحسين والجامع الأزهر.. صور

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:46 م

"محمد" طالب بجامعة الأزهر بالزقازيق يبرع في تأليف الشعر وإلقائه.. فيديو

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:00 ص

جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1234 طالبًا بلقاح كورونا فى يومها الثاني لبدء التطعيم

الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:56 م

بدء تطعيم العاملين بجامعة الأزهر ضد فيروس كورونا استعدادا للعام الدراسى غدا

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 06:00 ص

جامعة الأزهر تستعد للعام الدراسى بتلقيح جميع العاملين والأساتذة والطلاب ضد كورونا.. تخصيص 12 مقرا لتطعيم 3600 شخص فى اليوم الواحد.. الجامعة تستهدف تأمين 417 ألفا و700 من منسوبيها من الوباء قبل بدء الدراسة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة