الكرملين ينفى وجود عسكريين روس فى مالى

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نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف وجود عسكريين روس في جمهورية مالي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين على علم بشان إجراء مفاوضات بين السلطات في مالي وشركة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة: "لايوجد ممثلون عن القوات المسلحة الروسية هناك، ولا مفاوضات رسمية جارية".

وتعليقا على سؤال حول ما إذا كان وزير دفاع مالي أثار خلال زيارته الأخيرة لروسيا مسألة تقديم مساعدة عسكرية لبلاده، قال بيسكوف:" إن روسيا لها عدة اتصالات، بما في ذلك من خلال الجيش مع العديد من الدول منها في القارة الأفريقية".