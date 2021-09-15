الصحة العالمية: الحوامل والمرضعات يمكنهن الحصول على لقاح كورونا فى هذه الحالة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جعفر حسين سيد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى إيران، خلال مؤتمر صحفى عن وضع جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط، أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية حتى يتم خفض أعداد المصابين، مشيرًا إلى أن هناك لقاحين تسعى إيران لإنتاجهما، ولكن هيئة الأغذية والدواء الإيرانية ستنظر فى كفاءة وفاعلية هذه اللقاحات لاعتمادهما.

من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى للمنظمة بالشرق المتوسط، إن متحور دلتا يوجد فى 163 بلد بالعالم، ولدينا 16 دولة بإقليم شرق المتوسط به متحور دلتا، ومعدلات الإصابة لدى الأطفال لا تؤدى إلى الوفاة أو الحجز بالمستشفيات، ورغم سرعة انتشار متحور دلتا ولكن لم نرصد شدة فى الأعراض لدى الأطفال والبالغين.

فيما أكد الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أن توصيات منظمة الصحة العالمية تسترشد بالمجموعة الاستشارية، وبالنسبة للنساء الحوامل لم يكن ضمن المجموعات التى خضعت للتجارب، ولكن هناك دراسات تجرى حاليا عليهن، والمرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحصل على اللقاح إذا كانت تعرضها للمخاطر يفوق مخاطر الحصول على اللقاح، مثلا إذا كانت تعمل فى مكان تنتشر فيه العدوى، ونوصى بتناول هذه الفئات اللقاح عندما تكون المراة مصابة بامراض مناعية مثل مرض السكر أو مرض السرطان.

وأضاف، أنه بالنسبة للجرعة المعززة فلابد من إعطاء المزيد من التوزيع المنصف للقاحات بدلا من تناول جرعة معززة للقاح.