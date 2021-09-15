اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 74.10 دولار و70.98 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 74.10 دولار و70.98 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم،74.10 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.98دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،اليوم الأربعاء شهدت ارتفاعا، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بوجود انخفاض كبير غير المتوقع بمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية .
 
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الثالثة لها على التوالي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.
 
 
 
 

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة