اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:24 م
أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.98دولار و 70.95 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.98دولار و 70.95 دولار للخام الأمريكى خام بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 73.98 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.95 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، سجلت أعلي مستويات لها في 6 أسابيع  وذلك نتيجة المخاوف من احتمالية تأثير عاصفة علي حقول البترول بولاية تكساس خلال الأسبوع الجاري.
 
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الثالثة لها على التوالي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.
 
 
 

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