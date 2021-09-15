اتحاد المقاولين العرب: إعادة إعمار سوريا فرصة كبيرة للشركات المصرية

كتب أحمد حمادة

قال علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب إن مصر المصدر الأول لقطاع المقاولات عربيا، مشيرا الي دور الشركات المصرية في إعادة اعمار العراق، حيث إن تولت الشركات المصرية في تطوير ملف النقل والطرق في العراق، مشيدا بدور الرئيس السيس في إعادة اعمار العراق.

وأضاف سنافي خلال كلمته في ملتقى بناة مصر، ان إعادة اعمار سوريا عقب العراق وهي فرصة كبيرة للشركات المصرية لدخول في مشروعات إعادة الأعمار في سوريا نظرا لما تمتلكه من خبرة وقدرات كبيرة في هذا المجال.

ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

ويستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.