اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:15 م
أكرم القصاص
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ألمانيا تعلن عن مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو لدعم فلسطين

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:26 م
ألمانيا تعلن عن مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو لدعم فلسطين محمد اشتيه
(وكالات)

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تعهدت ألمانيا في ختام المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بتقديم مساعدات لفلسطين بقيمة أكثر من 100 مليون يورو تصرف على مدى عامين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه: "نفخر بعلاقة الصداقة والتعاون مع ألمانيا كونها أكبر مانح في مجال التنمية والأونروا".

وأضاف: "تماشيا مع خطة التنمية الوطنية والتنمية بالعناقيد ستغطي المساعدات الألمانية الدعم إلى مشاريع حيوية بالقطاعات التالية: الحكم المحلي والبلديات بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، قطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص".

 

 


فلسطين

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

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