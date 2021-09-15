أسوشيتد برس: حاكم ولاية كاليفورنيا ينجو من انتخابات سحب الثقة

كتبت: نهال أبو السعود

سيحافظ حاكم ولاية كاليفورنيا ، جافين نيوسوم ، على وظيفته في قيادة الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

قالت الوكالة أن غالبية سكان كاليفورنيا صوتوا ضد إقالة نيوسوم من منصبه في انتخابات سحب الثقة يوم الثلاثاء للحاكم الديمقراطي.

كان نيوسوم ، الذي انتخب بأغلبية ساحقة حاكمًا في عام 2018 في الولاية ذات الأغلبية الديموقراطية يواجه حملة سحب ثقة انطلقت العام الماضي بسبب اتهامات بأنه أساء التعامل مع استجابة ولايته لفيروس كورونا ، وهو أسوأ جائحة يضرب العالم منذ قرن.

تم إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد الشهر الماضي إلى 22 مليون ناخب مسجل في كاليفورنيا وتم طرح سؤالين على الناخبين في بطاقات سحب الثقة من نيوسوم.

في توقف بعد ظهر الثلاثاء في قاعة النقابات في سان فرانسيسكو ، دافع الحاكم نيوسوم عن أفعاله في مكافحة أزمة فيروس كورونا وقال لمؤيديه أنه "لا يمكننا ترك هذا التقدم يتعطل. لا يمكننا السماح للاقتصاد ، وليس فقط صحتنا العامة ، بالتوقف متأثرًا بقرار خاطئ الليلة ".

تم إطلاق عملية السحب في يونيو 2020 بسبب الإحباط من قبل العديد من سكان كاليفورنيا بشأن استجابة الحاكم التقييدية لفيروس كورونا، وكان الجهد مدفوعًا بالقيود التي فرضتها الولاية بشأن فيروس كورونا على الشركات ودور العبادة ، وإغلاق المدارس ، وحتى معارضة الضرائب المرتفعة التي تفرضها الولاية.

يذكر ان الولاية شهدت التصويت الذي يعرف باسم Recall Election، ويجرى للمرة الثانية فى تاريخ الولاية والرابعة على مستوى حكام الولايات فى التاريخ الأمريكي.