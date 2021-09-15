أستراليا ترفع حظر التجول عن سيدنى بعد استقرار إصابات كورونا

أ ش أ

أعلنت السلطات في أستراليا رفع حظر التجوال المفروض على أحياء مدينة سيدني والأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد استقرار حالات الإصابة بالفيروس التاجي وارتفاع معدل التطعيم.

وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الحجر الصحي على أكبر مدينة في أستراليا، سينتهي اليوم هذا الإجراء الذي يحظر الخروج على المواطنين بين الساعة 9 مساء و 5 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأضافت القناة أن عدد الإصابات اليومية مستقر حيث يبلغ نحو 1300 إصابة في اليوم، كما تلقى نحو 80% من سكان هذه الولاية جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.

ومن جانبها، دعت "جلاديز بيرجيكليان" رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز" الأسترالية المواطنين إلى الالتزام باليقظة واحترام الإجراءات الإحترازية لمنع تدهور الوضع الصحي مرة أخرى.. موضحة أنه سيتم رفع العديد من القيود عندما يتم تطعيم 70% من السكان بشكل كامل بجرعتي اللقاح خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على الأستراليين من مغادرة البلاد منذ 18 شهرا في منتصف ديسمبر المقبل، مما يعطي الأمل في إعادة فتح الحدود واستئناف السفر الدولي.

وكانت السلطات في ولاية "نيو ساوث ويلز الأسترالية" قد قررت في 28 يوليو الماضي تمديد العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية لمكافحة انتشار الفيروس التاجي شهرا إضافيا بعدما أخفقت القيود المفروضة في احتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.