محافظة القاهرة تنفذ 6 مشروعات بعزبة خير الله بقيمة 57.6 مليون جنيه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفقه وفد من الوكالة الفرنسية، والإتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خير الله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون جنيه، وذلك فى إطار .اتفاقيات اطر العمل الموقعة بين محافظة القاهرة والجهات المذكورة.



وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بعزبة خير الله شملت قطاعات الطرق والإنارة والصحة والفراغات العامة، مشيرة إلى أنه تم زيارة مشروع تطوير وحدتى صحة بعزبة خير الله " مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبى الزهراء "بقيمة 2.2 مليون جنيه وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وبلغت نسب التنفيذ به 30%



وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن من بين المشاريع الجارى تنفيذها بعزبة خير الله ، تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى "أعمال رصف وإنارة" بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال بالكامل، كذلك تطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 متر وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة 1 مليون جنيه وتطوير سلالم ومسارلت المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.



حضر الزيارة المهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة واللواء أيمن السعيد رئيس خى دار السلام.

































