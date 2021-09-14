سقوط صاحب ورشة حدادة بالمنيا يصنع مهمات كهربائية مغشوشة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط صاحب ورشة حداده بالمنيا، لقيامه بتصنيع مهمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام صاحب ورشة حداده ومقيم بمحافظة المنيا بتصنيع (أبراج الضغط المتوسط – ومحولات الجهد المنخفض والمهمات الكهربائية "العوازل - سكاكين فصل التيار" بدون ترخيص، وغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين مما يؤدى إلى الإضرار بشبكة الكهرباء العامة، وزيادة نسبة الفاقد فى الطاقة والإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات المختصة، تم استهداف الورشة الخاصة بالمتهم ببنى مزار بالمنيا، وتم ضبط المتهم، وضبط 28 برج جهد متوسط كامل التصنيع وكمية كبيرة من الزوايا الحديدية والكمر مختلفة الأطوال والأحجام معدة لتصنيع حوالى "12 برج جهد متوسط"، و2 لوحة جهد منخفض و51 حامل لعزل تيار الجهد المتوسط وسكينة ثلاثية تستخدم لفصل وتشغيل المحولات، و2 صاروخ "ديسك" و4 ترانس لحام و1 مثقاب وكمية من دهان البرايمر.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بإدارته الورشة الخاصة به لتصنيع أبراج الجهد المتوسط لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.