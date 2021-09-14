خطة فرنسية لدعم الشركات الأوروبية المتضررة من كورونا بـ3 مليارات يورو

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، على خطة فرنسية لإنشاء صندوق بقيمة 3 مليارات يورو يستثمر من خلال أدوات الدين والأسهم في الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، عبر بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني الرسمى، إن خطة إعادة الرسملة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو ستمكن فرنسا من دعم الشركات المتضررة من تفشي كورونا عبر تسهيل وصولها إلى التمويل في هذه الأوقات الصعبة، ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادى لتفشى الوباء، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بموجب الإطار المؤقت، بخطة قيمتها 3 مليارات يورو لسد الديون ودعم رأس مال الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وسيتم تنفيذ الخطة من خلال صندوق يحمل اسم صندوق تحول المؤسسات المتضررة من تفشي كوفيد-19، بميزانية قدرها 3 مليارات يورو، وبموجب البرنامج، ستتخذ المساعدة شكل قروض ثانوية وتدابير إعادة الرسملة، لا سيما عبر أدوات رأس المال المختلطة والأسهم الممتازة التي لا تشترط حقوق التصويت.